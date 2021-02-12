بلينكن: سنرفع الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية اعتبارا من الثلاثاء المقبل

2021/02/12 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء المقبل موعدا لرفع الحوثيين ومن قائمة التنظيمات الارهابية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ان الولايات المتحدة ستشطب الحوثيين رسميا من قائمتها الخاصة بالتنظيمات الإرهابية، على أمل أن يدعم ذلك الجهود الإنسانية، مضيفا ان الاجراء يهدف الى ضمان عدم عرقلة سياسات الولايات المتحدة ذات الصلة بعملية إيصال المساعدات للفئات التي تعاني مما وصفها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، في حين استدرك بلينكن قائلا ان بلادهستواصل في الوقت ذاته دعم تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على أعضاء جماعة الحوثي.

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