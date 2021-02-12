رسالة يوجهها 112 نائبا أميركيا لبايدن لحثه على ابداء موقف متشدد تجاه طهران

2021/02/12 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مئة واثنا عشر عضوا في مجلس النواب الأميركي، الرئيس جو بايدن بالعمل على التصدي لمساعي إيران الرامية الى زعزعة الاستقرار الدولي.

النواب شددوا عبر رسالة أعدها النائب الديمقراطي بيرد شيرمان، والنائب الجمهوري توم ماكلينتوك، على ضرورة ان تقوم الولايات المتحدة وبالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، بمنع اية محاولات إيرانية لاستهداف معارضي طهران، وذلك عقب اصدار محكمة بلجيكية أحكاما مشدد بالسجن على الدبلوماسي الإيراني أسد الله اسدي واثنين من مساعديه لتورطهم في التدبير لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مؤتمر للمعارضة الإيرانية، في حين أشار النواب الاميركيون في رسالتهم الى القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية تجاه المحتجين والأقليات في البلاد.

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