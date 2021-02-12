الشهيد البطل حامد الخطيب المكنى ابو ماجد - سهيل الزهاوي

2021/02/12 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سهيل_الزهاوي ولد الشهيد المناضل المعروف حامد الخطيب في 25-12- 1939 في مدينة عانة بمحافظة الرمادي.



كان والده رجل دی-;-ن.



نشأ في عائلة معروفة بمواقفها الوطنية، ومنها استمد القيم الأخلاقية، من الأمانة والإخلاص والشجاعة والإقدام، حتى نَمَت تلك القيم العظيمة في نفسه، التي ساهمت بقوة في تكوين شخصيته.كما تمی-;-ز الشهی-;-د بالنبل ونكران الذات والتجربة والثقافة والخبرة السی-;-اسی-;-ة.



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