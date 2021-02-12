احتجاجات السنة العاشرة بتونس - الطاهر المعز

2021/02/12 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز جَرْد أو فَحص جُزئي للوضع في تونس، بعد عشر سنواتتقديم: تحتوي بعض هذه الفقرات على تفاصيل قد تكون مُمِلّة لجزء من التونسيين أو المُتابعين، ولكنها ضَرُورية لغير التونسيين أو غير المتابعين للوضع باستمرار، وهي تفاصيل تُذْكَرُ للتّاريخ ( مثل تحالف مكونات لجنة 18 اكتوبر 2005، الذي يضم الإخوان وقوى تقدمية وديمقراطية)، في حال تظاهر البعض بنسيانها.لم يُشارك الإخوان المسلمون ( حزب "النهضة")، ......





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