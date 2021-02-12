احباط محاولة استهداف ابراج لنقل الطاقة الكهربائية شمال بعقوبة

2021/02/12 | 21:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أحبطت قوات الحشد الشعبي محاولة استهداف ابراج الطاقة الكهربائية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي احبطت هجوما شنه عناصر من داعش في محاولة لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة شمال ناحية العظيم شمال بعقوبة دون وقوع اصابات بشرية في صفوف الحشد .واضاف ان قوة امنية تعزيزية وباسناد من الحشد الشعبي شرعت بعملية تمشيط لتامين المنطقة ./انتهى

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