مكتب السيد السيستاني: يوم الأحد أول أيام شهر رجب الاصب

2021/02/12 | 21:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف، اليوم الجمعة، أن يوم الأحد القادم سيكون أول أيام شهر رجب....

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