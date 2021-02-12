توضيح من محافظة الديوانية بشأن تحديد نسبة الدوام 50 بالمئة

2021/02/12 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أصدرت محافظة الديوانية، الجمعة، توضيحا بشأن تحديد نسبة الدوام 50 بالمئة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية في بيان، ان "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا عن تحديد نسبة الدوام بخمسين بالمئة".

وأكد انه "لا صحة لذلك حتى الان وبانتظار قرارات خلية الازمة في المحافظة، وندعو المواطنين الكرام باعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية فإلى ذلك نسترعي الانتباه".

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