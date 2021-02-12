2021/02/12 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يعمل الأطباء بشكل حساس لحل حالة طبية فريدة من نوعها، يعاني منها طفل لا يتجاوز الثلاث أعوام، تتمثل بلسانه، الذي يصل حجمه لأربع أضعاف الحجم الطبيعي.ويعاني أوين توماس، من ولاية بنسلفانيا الأميركية، من مرض نادر للغاية يسمى “متلازمة بيكويث فيدمان”، وهي حالة تسبب فرط النمو في مناطق مختلفة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لسانه ينمو دون توقف!..



تفاصيل قصة طفل يعاني “مرضاً نادراً” المركز الخبري الوطني.

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