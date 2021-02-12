2021/02/12 | 21:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدكتور رهيل فريدون وكيل وزارة الصحة في اقليم كوردستان، عن تسجيل 4 اصابات بفايروس كورونا المستجد بمدارس اقليم كوردستان، مؤكدا عدم تطبيق التعليمات الصحية والوقائية بالشكل المطلوب في المدارس.

وكان الدوام الرسمي بمدارس اقليم كوردستان قد بدأ يوم السبت المنصرم باجتماع للهيئات التعليمية والتدريسية عقب قرار اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا، وبعد انقطاع الدوام المدرسي للصفوف 1 ـ 11 نحو عام تقريبا.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن الدكتور فريدون قوله: ان استئناف الدوام الرسمي في المدارس جاء بقرار اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، موضحا، ان المدارس لا تلتزم بالشكل المطلوب بالتعليمات، كما تم تسجيل عدة مخالفات ولم يقلص اعداد الطلاب في الصف الواحد.

واضاف: انه وبعد استئناف الدوام المدرسي تم تسجيل 4 اصابات بكورونا في مدارس اقليم كوردستان.

وكان وزير التربية ئالان حمه سعيد قد اعلن مؤخرا خلال مؤتمر صحفي: ان ظهور اية اصابات بكورنا يجب ان لايعيق العملية التربوية والتدريسية، دون ان يستبعد حدوث اصابات بوجود اكثر من مليوني طالب وكادر تدريسي وموظفين على ملاك الوزارة.

PUKmedia ترجمة

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