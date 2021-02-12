انفجار عبوة ناسفة في الشرقاط

2021/02/12 | 21:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ضابط و 4 جنود، عصر الجمعة بأنفجار عبوة ناسفة أستهدفت سيارتهم العسكرية في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين.

واوضح مصدر أمني لـ PUKmedia، ان عبوة ناسفة أنفجرت بسيارة عسكرية كانت تقل ضابطا برتبة نقيب و4 جنود في منطقة تلول الباج بالقرب من قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين مما اسفر عن اصابتهم بجروح متباينة.

وأضاف: ان قوة امنية طوقت مكان الانفجار فيما تم نقل الجرحى الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم .

PUKmedia عمر اواره

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