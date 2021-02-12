الدولار الأمريكي يتخلى عن مكاسبه ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

2021/02/12 | 21:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول الدولار الأمريكي للاستقرار عالمياً خلال تعاملات الجمعة، مع توقعات المزيد من التحفيز المالي، ليتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.

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