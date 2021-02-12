نائب: كلف المشاريع المتوقفة في ديالى يزيد عن 400 مليار دينار

2021/02/12 | 21:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، الجمعة، بان كلف المشاريع المتوقفة في ديالى يزيد عن 400 مليار دينار.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى ربما تاتي في مقدمة المحافظات العراقية في ملف عدد المشاريع الاستراتيجية المتوقفة في كل القطاعات سواء اكانت الاسكان او الصحة او الرياضة لافتا الى ان كلف تلك المشاريع يزيد عن 400 مليار دينار بعضها متوقف منذ 14 سنة”.

واضاف الكروي،ان” توقف مشاريع بعضها بنسب انجاز تتراوح من 30-50% لسنوات تسبب في خسائر مادية جسيمة خاصة للمواد الاولية للبناء بالاضافة الى ضرر بالغ للإنشاءات لانها معرضة للتقلبات المناخية ما يجعل الخسارة مضاعفة مؤكدا بان كل محاولات ادراج تلك المشاريع في موازنة 2021 لم تنجح وبالتالي سنصبح امام وضع ماساوي جدا يتمثل ببقاء تلك المشاريع غير منجزة الى اجل غير مسمى”.

واشار الى ان” ضرورة تشكيل لجنة حكومية كاملة الصلاحيات لوضع حد لبقاء مشاريع بكلف مادية طائلة دون انجاز لسنوات طويلة لانه يمثل هدر كبير للمال العام”.

وعانت ديالى من توقف جزء كبير من مشاريعها في السنوات الماضية لاسباب متعددة بعضها يتعلق بتحقيقات وخلافات وتقاطع في الصلاحيات والبعض الاخر بسبب الاضطرابات الامنية والازمات الاقتصادية”.انتهى 25 ف

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