2021/02/12 | 21:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت شرطة العاصمة بغداد، الجمعة، حظر سير الدراجات النارية من الساعة 12 ليلاً وحتى 5 فجراً. وقالت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه تقرر “منع حركة الدراجات النارية من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 5 فجرا، والمخالف يتعرض للمسائلة القانونية”. وتابعت “نرجو من الجميع الالتزام بذلك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد حظر سير الدراجات النارية ليلاً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد حظر سير الدراجات النارية ليلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).