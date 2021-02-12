2021/02/12 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد الحب الخاطئ..



الحب المفجع..



الحب المُقَيِّد: ليس حباً…الحب الذي يقص أجنحة أحلامكِ ليس حباً…الحب الذي يسخر من أهدافك ليس حباً…الحب الذي لا يسند كسرتك ليس حباً، و الحب الذي لا يكون الجبل الذي يحمي واقعك من زلازل الثقة وبراكين الفشل ليس حباً…الحب لا يصنف تحت تسميات عذري وأفلاطوني..



صريح أو عملي..



الحب لا يحتمل التصنيف، ولا التعميم..



شعور خاص جداً يخضع لقلبين لا ينتميان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبّ وتهمة الحرفين- اسمها محمد 16- - لمى محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبّ وتهمة الحرفين- اسمها محمد 16- - لمى محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).