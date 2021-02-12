بحضور الرئاسات الثلاث... مكتب الحكيم ينظم غدا الحفل التأبيني الرسمي بذكرى يوم الشهيد العراقي

2021/02/12 | 21:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ينظم مكتب زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، صباح غد السبت الحفل التأبيني الرسمي بذكرى يوم الشهيد العراقي، بحضور الرئاسات الثلاث./انتهى7

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