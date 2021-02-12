مقتل العشرات من الجنود الاتراك في كردستان العراق

2021/02/12 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_ متابعة

أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، مقتل عدد من الجنود الاتراك في منطقة غارة بإقليم كردستان.

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني في بيان صحفي تابعته (بغداد اليوم)، "نشرنا في العاشر من شباط الجاريوفي تمام الساعة الثالثة بأن جيش الاحتلال التركي أطلق حملة واسعة النطاق باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد عدة ساحات في منطقة كاريوقامت بعمليات إنزال جوي للجنود في ساحة سيان، الأمر الذي دفع مقاتلينا بالمبادرة لصد العدوان التركي على المنطقة".

واضاف البيان أن "العشرات من جنود الاحتلال التركي قد قتلوا"، لافتا الى أنه "في العاشر من شباط وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيتكردستان، نشبت معارك عنيفة بين قواتنا من جهة وجيش الاحتلال التركي من جهة أخرى، وخلال المعارك وجهت قواتنا ضربات موجعة لجيشالاحتلال التركي ما أسفر عن مقتل العشرات من جنود الاحتلال وإصابة عدد كبير بجروح وهو ما أجبر جنود الاحتلال على الانسحاب منمنطقة المواجهات لإعادة تنظيم الصفوف ولتحقيق ذلك شنت طائرات الاحتلال التركي ضربات مكثفة على المنطقة ليتمكن جنود الاحتلال. بعدها قامت قواتنا بشن عملية واسعة النطاق ضد الاحتلال ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من جنود الاحتلال وهو ما أجبرهم علىالانسحاب من المنطقة".

وتابع ان "مروحيات الاحتلال اضطرت للانسحاب من المنطقة".

واشار البيان الى أن "طائرات الاحتلال التركي الحربية شنت ست غارات جوية على منطقة العمليات العسكرية في كاري ممهدة بذلكالطريق لطائرات الهليكوبتر لكي تقصف المنطقة عن قرب. ولكن تدخل قواتنا وتصديها للمروحيات من خلال وضعها بشكل مباشر تحتنيرانهم أجبرها على الانسحاب من المنطقة"، مبينا أن "الطائرات الحربية التركية وطائرات الاستطلاع لا تزال تحوم في سماء المنطقة".

واوضح البيان أن "الحملة التركية التي بدأت في العاشر من شباط الجاري لا تزال مستمرة حتى الآن حيث أن طائرات الاحتلال الحربيةوطائرات الاستطلاع لا تزال تحوم في سماء ساحة سيان بمنطقة كاري".

ولفت الى أنه "يوم أمس الموافق 11 شباط، شنت طائرات الاحتلال التركي ضربات جوية مكثفة على ساحات مختلفة بمنطقة كاري منهاساحة سيداري، ساحة نيرانى، محيط قرية موسلاكا، بلندبازي وشكفتاياني".

واردف البيان أنه "منذ مساء يوم أمس الخميس لا تزال طائرات الاحتلال التركي من نوع سكورسكي تحوم على الخط الواقع بين أكرىوسيان وساحة قلعة سدام".

وبين "اندحار قوات الاحتلال أمام مقاومة الكريلا

حاولت قوات الاحتلال التركي التمركز في ساحة سيان واركن إلا أن قوات الكريلا أبدت مقاومة بطولية وتصدت لهم وتمكنت من دحرهموتشتيت صفوفهم في المنطقة. وبعد معارك عنيفة تمكنت قوات الكريلا من محاصرة جنود الاحتلال. وتحاول طائرات الاحتلال التركي عبرعمليات القصف المكثفة أن تفك الحصار المفروض على قواتها. في خط أركنى – سيان".

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