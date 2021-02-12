تحذيرات أممية من تعرض 2,3 مليون طفل يمني الى سوء التغذية ونقص العلاج

2021/02/12 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، من تعرض نسبة كبيرة من الأطفال اليمنيين الى سوء التغذية الحاد ونقص في العلاج.

وأشار تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، أشار الى توقعات بأن يعاني نحو مليونين وثلاث مئة ألف طفل دون الخامسة من العمر في مناطق اليمن من سوء التغذية الحاد خلال العام الحالي، إضافة الى وجود مخاوف من معاناة أربع مئة ألف طفل منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم، مع إمكانية تعرضهم للوفاة في حال عدم حصولهم على العلاج بصورة عاجلة.

وأكد التقرير ان الأرقام المذكورة كانت من بين أعلى معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم المسجلة في اليمن منذ تصاعد النزاع عام الفين وخمسة عشر.

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