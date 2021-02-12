محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يحقق ارتفاعاً أسبوعياً

2021/02/12 | 22:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

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