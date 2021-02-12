تربية ديالى تنفي اغلاق مدرستين في ناحية هبهب بسبب كورونا

2021/02/12 | 22:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نفت مديرية تربية ديالى اغلاق مدرستين بسبب كورونا داخل المحافظة .وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه ان الانباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن اغلاق مدرستين في ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة غير صحيحة وننفيها جملة وتفصيلا .ودعت المديرية مسؤولي الصفحات الاخبارية الى اعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية والعمل بمصداقية في نقل المعلومة .محذرة من الشائعات في محاولة لخلق الارباك في العمل التربوي والتعليمي ./انتهى

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