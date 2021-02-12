مرجع ديني يدين تدخل السفارات الاجنبية في الشأن الداخلي العراقي

2021/02/12 | 22:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي، اليوم الجمعة، تدخل السفارات الاجنبية في الشأن الداخلي العراقي وخاصة تدخلات السفارة البريطانية ذات التاريخ الاس...

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