2021/02/12 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: لم نتخذ أي إجراء بشأن الاعتماد على التعليم الالكتروني والغاء الحضوري

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