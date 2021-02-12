صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 448 المسجلة اليوم بكورونا

عدد الاصابات 448 موزعة كالآتي :
ابو دشير —————14
ابو غريب ————–11
الإسكان—————-6
الاعلام—————-15
البياع—————–20
التاجي—————-15
التراث—————–7
الحرية—————–4
الدورة—————-32
الدولعي—————10
الرحمانية————–4
السيدية————— 13
الشعلة—————-4
الصالحية————–3
الطارميه ————–8
العامرية————– 32
العطيفية ————–2
العلاوي—————4
الغزالية————– 34
القادسية————–6
الكاظمية————- 37
المحمودية———–23
المكاسب————- 2
المنصور ————–17
المواصلات————5
الوشاش————–8
اليرموك ————–14
جكوك—————-8
حي الجامعة———–9
حي الجهاد————28
حي الخضراء———–9
حي العامل————15
حي العدل ————-11
سبع البور————–1
شارع حيفا————-6
سكنة جانب الرصافة —–11
الشفاء: 300
الوفيات: 1
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