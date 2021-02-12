صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 448 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/12 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 448 موزعة كالآتي :

ابو دشير —————14

ابو غريب ————–11

الإسكان—————-6

الاعلام—————-15

البياع—————–20

التاجي—————-15

التراث—————–7

الحرية—————–4

الدورة—————-32

الدولعي—————10

الرحمانية————–4

السيدية————— 13

الشعلة—————-4

الصالحية————–3

الطارميه ————–8

العامرية————– 32

العطيفية ————–2

العلاوي—————4

الغزالية————– 34

القادسية————–6

الكاظمية————- 37

المحمودية———–23

المكاسب————- 2

المنصور ————–17

المواصلات————5

الوشاش————–8

اليرموك ————–14

جكوك—————-8

حي الجامعة———–9

حي الجهاد————28

حي الخضراء———–9

حي العامل————15

حي العدل ————-11

سبع البور————–1

شارع حيفا————-6

سكنة جانب الرصافة —–11

الشفاء: 300

الوفيات: 1

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