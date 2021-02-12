أضعنا فرصة السيطرة.. وزير الصحة يقيّم الوضع الوبائي عبر “المركز الخبري”

2021/02/12 | 22:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني تحدث وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، عن “تضييع” فرصة وصفها بـ”الكبيرة” للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في العراق، بالتزامن مع ارتقاع معدلات الإصابة بالجائحة.وقال التميمي، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “اللجان الاستشارية ومركز الرصد الوبائي في وزارة الصحة بصدد تقييم الموقف الوبائي، من خلال اعداد الدراسات […]

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وزير الصحة يقيّم الوضع الوبائي عبر “المركز الخبري” المركز الخبري الوطني.

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