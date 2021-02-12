وزير الصحة: لدينا مناقشات مع وزارتي التربية والتعليم بشأن الدراسة الإلكترونية

2021/02/12 | 22:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلنت وزارة الصحة العراقية أن لديها مناقشات مع وزارتي التربية والتعليم لتكون الدراسة الكترونية والا تكون حضورية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.واكدت الوزارة، أنه “لم يتم تسجيل أي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لكنه يعد “امراً ممكناً” و”متوقعاً”، وقد اتخذنا إجراءات لمنع دخول السلالة الجديدة”.وقالت الوزارة، “ننتظر اجتماع اللجنة …

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