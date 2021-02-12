أبناء جنوب الموصل يعبرون عن حزنهم في الذكرى 15 لأستشهاد الطبيبة لينا سالم حنا الاسود

2021/02/12 | 22:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار يعبر اهالي مناطق جنوب الموصل عن حزنهم الشديد في الذكرى 15 لاستشهاد الطبيبة “لينا سالم حنا الاسود” التي استشهدت على ايدي ارهابيين ظهر يوم 12 فبراير 2004، قرب قرية امنيرة بناحية حمام العليل على طريق الموصل – قيارة اثناء ذهابها لعيادتها الطبية في بلدة القيارة.في مثل هذا اليوم من …

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