2021/02/12 | 22:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة، وارتفع برنت أكثر من دولار إلى أعلى مستوى للجلسة عند 62.34 دولارا للبرميل، وصعد الخام الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 في المائة مسجلا 58.38 دولارا بعد تراجعه إلى 57.41 دولارا، وفقا لـ"رويترز".

وكلا العقدين بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية.

ارتفعت الأسعار على مدار الأسابيع الأخيرة لأسباب منها تخفيضات إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك.

تدعمت أسعار النفط أيضا بالآمال حيال توزيع اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا بما قد ينشط تعافي الطلب.

PUKmedia عن رويترز

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يقفز الى اكثر من 62 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يقفز الى اكثر من 62 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).