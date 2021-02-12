السليمانية.. احتفال بمناسبة رأس السنة النيبالية

2021/02/12 | 22:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل العمال والعاملات النيباليون يوم الجمعة، بمدينة السليمانية، بمناسبة رأس السنة النيبالية، من خلال فعاليات نظمتها منظمة العمال الاجانب.

المحتفلون اعربوا عن سرورهم بالمناسبة، لافتين الى انها تشمل نشاطات وتقديم اكلات متنوعة.

يشار الى ان نحو 29 الف من العمال الاجانب في اقليم كوردستان بضمنهم 8 آلاف من العمالة النيبالية.

PUKmedia عن فضائية شعب كوردستان

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