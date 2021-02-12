مسؤول: ربط موانئ البصرة إلكترونياً وأتمتة كافة إجراءات المنافذ الحدودية

2021/02/12 | 22:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد عمر الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، السعي لأتمتة جميع الإجراءات في المنافذ الحدودية.وقال عمر الوائلي، لوكالة أنباء العراق "واع"، اليوم الجمعة، أن الهيئة تمكنت من الربط الإلكتروني داخل الموانئ البحرية في البصرة.وقال الوائلي، إن …

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