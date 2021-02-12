2021/02/12 | 22:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس المشارك لبنك "جي بي مورجان تشيس" عن طلب العملاء على عملة البيتكوين لم يصل لمستوى ملحوظ حتى الآن، مشيراً إلى أن ذلك

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