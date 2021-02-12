تربية ديالى تنفي اغلاق مدرستين بسبب” كورونا” في هبهب وبعقوبة

2021/02/12 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

نفت مديرية تربية ديالى، الجمعة، اغلاق مدرستين بسبب تسجيل اصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام تربية ديالى سنان الربيعي في تصريح لـ / المعلومة/،ان” المديرية العامة لتربية ديالى تنفي الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق مدرستين في هبهب وبعقوبة بسبب وباء كورونا وتدعوا الاخوة مسؤولي الصفحات الإخبارية باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية عملا بمصداقية نقل الأخبار للمواطنين”.

ودعا الربيعي الى ضرورة ان الانتباه الى اخذ الاخبار من مصدرها الرسمي وعدم تصديق كل ما ينقل في مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يحدث أي ارباك في مدارسنا ومؤسساتنا التربوية”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخبار مفادها باغلاق مدرستين في بعقوبة وهبهب بسبب تسجيل اصابات بفيروس كورنا”.انتهى 25 ف

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