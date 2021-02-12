وزير الصحة يدعو من النجف الاشرف المرجعية الدينية الى الوقوف ودعم الاجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة كورونا

2021/02/12 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ توقع وزير الصحة حسن التميمي زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا سواء بالنجف او في بقية المحافظات.وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده بمعية محافظ النجف لؤي الياسري”نحن قلقون من عملية زيادة اعداد الاصابات في العراق والنجف خصوصا“.واضاف “ مازالت التجمعات كبيرة في الاسواق وفي المناسبات وان الامور مقلقة اذا استمر الوضع على حاله.داعيا المرجعية الدينية الى الوقوف ودعم الاجراءات التي تتخذها الوزارة./انتهى.

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