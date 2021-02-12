بتصريح متلفز ..كاكائي يؤكد اهمية اشراك الامم المتحدة في الانتخابات شريطة ان لا تتعارض مع الدستور والقوانين العراقية

2021/02/12 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد عضو مفوضية الانتخابات السابق سعيد كا كائي في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء الليلة اهمية اشراك الامم المتحدة في الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين اول المقبل شريطة ان لا تتعارض مع الدستور والقوانين العراقية./انتهى

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