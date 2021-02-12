خبريات عن يوم فالنتين - نادية خلوف


خبريات عن يوم فالنتين - نادية خلوف
2021/02/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف وردني رسالتين مقتضبتين عن عيد الحبّ صغتهما بطريقتي ، أردت أن أشارك بهما الألم .

معذرة فالنتين ! نحن النساء ننتظر العنوسة ، فالزواج متعذّر والحبّ مؤجّل ، ما الحلّ؟ معذرة لو قرّبنا أو أخّرنا يومك فالروزنامة لدينا معطلة !لا أعرف إن كان سوف يتسنى لي في غد أن أحيي يوماً للحبّ ، قد أفقد عزيزاً ، والأحبة يتساقطون بمتوالية هندسية .

أنا من سورية .

ذلك البلد الفارغ من أهله، ومن الشباب على وجه ......

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