2021/02/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف وردني رسالتين مقتضبتين عن عيد الحبّ صغتهما بطريقتي ، أردت أن أشارك بهما الألم .



معذرة فالنتين ! نحن النساء ننتظر العنوسة ، فالزواج متعذّر والحبّ مؤجّل ، ما الحلّ؟ معذرة لو قرّبنا أو أخّرنا يومك فالروزنامة لدينا معطلة !لا أعرف إن كان سوف يتسنى لي في غد أن أحيي يوماً للحبّ ، قد أفقد عزيزاً ، والأحبة يتساقطون بمتوالية هندسية .



أنا من سورية .



ذلك البلد الفارغ من أهله، ومن الشباب على وجه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبريات عن يوم فالنتين - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبريات عن يوم فالنتين - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).