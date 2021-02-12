أحمد محمد يحيى/ وزير الداخلية الجمهورية الأولى:(2-2) - عقيل الناصري

2021/02/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري د.



عقيل الناصري"...



قاربت الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف 12مايو، اثناء طرقي باب غرفة منام آمر اللواء التاسع عشر الزعيم الركن عبد الكريم قاسم الكائنة في مقر اللواء والمجاورة لغرفة الآمر الإدارية.



وإذا بالباب المجاورة تفتح ويطل منها الملازم الأول حافظ علوان، آمر فصيل الدفاع والواجبات لآمر اللواء، مستغرباً من جرأتي ومجيئي في مثل هذا الوقت قائلاً:- (ماذا تريد في مثل هذا ......





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