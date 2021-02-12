فضح نفاق المجتمع البرجوازي من خلال رواية تحت عنوان القوزاق لتولستوي. - حسن ابراهيمي

2021/02/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي حينما كنت بصدد قراءة الرواية التي اتخذت عنوان القوزاق لتولستوي كنت بصدد البحث عن الأسئلة الجوهرية التي طرحتها ,ومن ثم كنت بصدد استقصاء مضامين الرواية فخلصت إلى كونها طرحت سؤال التناقض القائم بين الطبقة البرجوازية الروسية إبان حكم القيصر والبؤس الذي يعيشه الفقراء خاصة في الأرياف داخل المجتمع الروسي .



بالتركيز على معاناة صغار الفلاحين بالقرى , م ......





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