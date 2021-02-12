محدث.. النفط يرتفع 2% عند التسوية ويسجل مكاسب أسبوعية قوية

2021/02/12 | 23:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوى في 13 شهراً، لتحقق مكاسب أسبوعية

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