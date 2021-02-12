التربية توضح بشأن الاعتماد على التعليم الالكتروني والغاء التعليم الحضوري

2021/02/12 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عدم اتخاذها أي إجراء بشأن الاعتماد على التعليم الالكتروني والغاء التعليم الحضوري في المدارس بسبب تزايد الاصابات بفيروس كورونا.وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “الوزارة مهتمة الآن بإجراء امتحانات نصف السنة و الكورس الاول”، مبينا ان “التوجهات والاليات …

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