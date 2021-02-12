الصين ترفض تسليم “الصحة العالمية” معلومات عن حالات الإصابة المبكرة بكورونا‎

2021/02/12 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السلطات الصينية ترفض تسليم منظمة الصحة العالمية معلومات عن حالات الإصابة المبكرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ونقلت الصحيفة عن أعضاء في فريق التحقيق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية في الصين حول منشأ فيروس كورونا، قولهم: إن السلطات الصينية ”رفضت تقديم معلومات أولية …

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