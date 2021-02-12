في تصريح متلفز ..نائبة كردية تؤكد استمرار المفواضات بين كردستان والحكومة المركزية بشان الموازنة المالية وملفات اخرى

2021/02/12 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت عضو لجنة الاستثمار النيابية ميادة النجار استمرار المفواضات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية بشان الموازنة المالية والملفات الاخرى.ووصفت النجار في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء الليلة اجواء المفاوضات بين الجانبين بالايجابية .وقالت ان الاقليم مستعد لتسليم الحكومة المركزية 250 الف برميل من نفطه يوميا./انتهى

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