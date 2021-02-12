وزير الصحة: خلال يومين أو ثلاثة سنعلن بشكل رسمي وضع سلالة كورونا في العراق- عاجل

2021/02/12 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الجمعة، أن الوزارة "قلقة" بشأن عدم التزام المواطنين، بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي، عقده في محافظة النجف، التي يزورها، "إننا قلقون من انتشار الوباء في العراق، حيث جاءت زيارتنا نتيجة لزيادة الاصابات في المحافظة ونتابع منذ يومين الزيادة المضاعفة بالنسبة للاعداد ونتوقع زيادة أكثر في الايام القادمة".



وأضاف أن "الشارع العراقي ما زال غير ملتفت إلى الوقاية ومسألة الكمامات، إذ وجدنا تجمعات كبيرة في كلا المحافظات التي زرناها".



وتابع، "سيطرنا على الوباء في السابق ونحتاج إلى أن نعيد السيطرة مرة أخرى، فبزيادة أعداد المصابين يمكن أن يتزايد اعداد الوفيات".



وبشأن لقاحات فيروس كورونا، أكد الوزير، أن "اللقاح سيصل نهاية شهر شباط وسنبدأ بتطعيم الشرائح المقررة من وزارة الصحة"، داعياً "الشرائح كافة وخصوصا شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني لمساعدتنا في التصدي للوباء، حيث قدمت وزارة الصحة أكثر من 30 ألف إصابة و83 شهيداً من الجيش الابيض".



وأكد أن "الوزارة أدخلت التقنيات المختبرية الخاصة لتحديد تمحور الفايروس وتحديد نسله، خاصة وأن السلالة الجديدة دخلت كل دول الجوار وقد يكون قد دخلت هذه السلالة وننتظر فحوصات المختبرات العراقية، وربما يومين أو ثلاثة سنعلن بشكل رسمي وضع هذه السلالة، إن كانت دخلت العراق أم لا".





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