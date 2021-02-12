الامبريالية المتوحشة و-النظام العالمي الجديد-: جذور المؤامرة على شعوب غرب آسيا| - خليل اندراوس

2021/02/12 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس جيد ان نذكر بعض المعاني ورموز النورانيين والمنظمات الصهيونية مثل ذكرهم لـ "النظام الاجتماعي الجديد" الذي يترجم في عصرنا الحالي بـ "النظام العالمي الجديد".قال هرتسل في كتابه الدولة اليهودية ما يلي: "ومن هناك (أي من فلسطين) سوف نشكل جزءا من استحكامات اوروبا في مواجهة آسيا كموقع امامي للحضارة في مواجهة البربرية، وعلينا، كدولة طبيعية – ان نبقى على اتصال بكل اوروبا التي سيكون من واجبها ان ت ......





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