عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في عام

2021/02/12 | 23:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في عام، مع توقعات تسارع التضخم.

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