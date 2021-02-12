2021/02/12 | 23:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سانا": القوات الأمريكية تخلي موقعها بصوامع تل علو في ريف الحسكة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/12 | 23:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سانا": القوات الأمريكية تخلي موقعها بصوامع تل علو في ريف الحسكة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سانا": القوات الأمريكية تخلي موقعها بصوامع تل علو في ريف الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).