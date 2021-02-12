2021/02/12 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة الشرطة تحلق عالياً وتلحق أول هزيمة بغاز الجنوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/12 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة الشرطة تحلق عالياً وتلحق أول هزيمة بغاز الجنوب ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة الشرطة تحلق عالياً وتلحق أول هزيمة بغاز الجنوب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).