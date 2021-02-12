2021/02/12 | 23:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حددت خلية الازمة النيابية ، الجمعة، توصياتها بشان إعادة الحظر بالتزامن مع ارتفاع اعداد الاصابة بفيروس كورونا في عموم العراق.وذكر نائب رئيس خلية الازمة النيابية جواد الموسوي في تصريح صحفي تابعه “المركز الخبري الوطني”، ان ” اللجنة العليا ستناقش غداً تعليق الدوام في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين والاكتفاء بالتعليم الالكتروني”.واضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها إعادة الحظر..



خلية الأزمة النيابية تحدد توصياتها المركز الخبري الوطني.

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