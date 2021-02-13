خلاف متفاقم بين أوربا وإيران على الخطوة الأولى للعودة الى الدبلوماسية

2021/02/13 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬كبرى‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تجازف‭ ‬بفقدان‭ ‬فرصة‭ ‬مباشرة‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬بالكامل‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬بعدما‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المعدني‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬انتهاك‭ ‬للاتفاق‭.‬ وقالت‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬عدم‭ ‬امتثالها،‭ ‬تقوّض‭ ‬إيران‭ ‬فرصة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‭ […]

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