كورونا يعاود ضرب البرلمان العراقي

2021/02/13 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬6‭ ‬نواب‭ ‬وعوائلهم‭ ‬وحماياتهم‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭.‬ وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬المؤكدة‭ ‬لدي‭ ‬هي‭ ‬إصابة‭ ‬6‭ ‬نواب‭ ‬مع‭ ‬عوائلهم‭ ‬وحماياتهم،‭ ‬لكن‭ ‬لدي‭ ‬معلومات‭ ‬أخرى‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬20‭ ‬نائبا‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬معظم‭ ‬النواب‭ ‬الكرد‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬كورونا‭ ‬وأضاف،‭ ‬أن‭ […]

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