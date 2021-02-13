تفاقم أزمة فصل 10 أعضاء في حزب الوفد المصري

2021/02/13 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭-‬مصطفى‭ ‬عمارة تصاعدت‭ ‬أزمة‭ ‬النواب‭ ‬المفصولين‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬المصري‭ ‬،إذ‭ ‬تقدم‭ ‬المحامي‭ ‬سمير‭ ‬صبري‭ ‬ببلاغ‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬للتحقيق‭ ‬مع‭ ‬المفصولين‭ ‬بتهمة‭ ‬محاولة‭ ‬هدم‭ ‬بيت‭ ‬الأمة‭ ‬وتلقي‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬جماعات‭ ‬مشبوهة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬والإتصالات‭ ‬بوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أجنبية‭ ‬لزعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬المستشار‭ ‬بهاء‭ ‬الدين‭ ‬أبو‭ ‬شقة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ […]

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