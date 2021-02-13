محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق التعاملات عند مستوى قياسي مرتفع

2021/02/13 | 00:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية.

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