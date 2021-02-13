2021/02/13 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال اعتقلت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬امس‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬“داعش”‭ ‬في‭ ‬محافظتى‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬وكركوك‭.‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭: ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬اعتقال‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬إرهابيي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬وأربعة‭ ‬آخرين‭ ‬جنوب‭ ‬كركوك‭ ‬بينهم‭ ‬متزعمان‭ ‬اثنان‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات أمنية ضد داعش على محور سامراء- تكريت-الموصل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات أمنية ضد داعش على محور سامراء- تكريت-الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).