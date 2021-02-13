2021/02/13 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – عبدالحسين غزال اعتقلت قوات الأمن العراقية امس تسعة من عناصر تنظيم “داعش” في محافظتى صلاح الدين وكركوك.وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان امس: جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من اعتقال أربعة من إرهابيي تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين وأربعة آخرين جنوب كركوك بينهم متزعمان اثنان […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات أمنية ضد داعش على محور سامراء- تكريت-الموصل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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